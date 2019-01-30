歐股個別發展　奢侈品股做好

歐洲股市早段續跌，英國富時100指數升0.87%，報6,893點；德國DAX指數跌0.26%，報11,189點；法國CAC指數升0.42%，報4,948點。



個股方面，奢侈品股做好，Gucci母公司開雲集團升3.7%；Hermes升2.78%；Burberry升2.53%；Pandora升2.83%。



業績方面，挪威電訊(Telenor)2018年第4季淨利潤遜預期，股價跌3.1%。法國IT服務管理公司Atos去年全年基本收入增長1.2%，估計未來3年仍會上升，股價飆8.81%。匈牙利廉航公司Wizz Air季度收入按年升21%，惟稅前盈利大跌88%，股價挫3.21%。





【16:05】英國議會投票排除無協議脫歐，歐股主要指數開市個別發展，英國富時100指數升0.56%，報6,872點；德國DAX指數跌0.09%，報11,208點；法國CAC指數升0.41%，報4,947點。



最新數據方面，法國2018年第4季度GDP按年增長初值為0.9%，符預期。另外，去年12月家庭消費支出按年下跌2.3%，大遜預期下跌0.7%。



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