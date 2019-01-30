【銀主盤拍賣】錦豐苑498萬沽出　日出康城720萬成交

忠誠拍賣推出低價多項另類物業，吸引逾30名買家到場競投。其中馬鞍山居屋錦豐苑H座高層3室銀主盤，實用面積422方呎，已補價自由市場開價378萬元，一開始拍賣便迅速獲4組買家共承13口價，搶高約32%至498萬元沽出，呎價11,801元。不過，成交仍較估值538萬元，低出40萬元或約7%。



同場亦售出將軍澳日出康城領都3座中層LD室銀主盤，實用面積728方呎，以一口價720萬元售出，呎價9,810元。



該行拍賣部總經理鄭世傑指出，上述兩個成交述合理價錢，近日二手市況回調，而銀主亦有調低底價。他指，現時銀主盤只要稍微調低售價就能獲承接，因此去貨速度比收盤快，令市場積存數量減少2至3%。



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