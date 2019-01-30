【市後重點睇】金價升至1315美元　道期靠穩

美匯指數反覆企95.8，圓匯企109.3；歐元報1.143，英鎊報1.307。港匯反覆企7.844。CNH及CNY分別報6.73及6.712。金價高見1,315美元。布油企61.3美元，紐油報53.28美元。道指期貨升12點。



●市後關注點

-21:15 美國1月ADP就業人數(俗稱「小非農」)

-23:30 美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存周報

-周四凌晨03:00 聯儲局公布議息聲明

-周四凌晨03:30 聯儲局主席鮑威爾舉行記者會

-周四凌晨美股收市後 Facebook、微軟、特斯拉及高通業績



●期指結算日，恒生指數全日升111點或0.4%，報27,642點；碧桂園漲近半成。http://bit.ly/2RTNTbD

-佳源復牌飆21%，控股股東抵押逾35%股份。http://bit.ly/2SkLl5W



●【即市分析】

-本地地產股仍有上升空間。http://bit.ly/2Uuu07X

-內房轉強吼中海Call。http://bit.ly/2DGyWkj

-煤氣領展仲諗唔諗得過？http://bit.ly/2TkqH2X



●【大師午間教路】吼位買國壽！http://bit.ly/2Rodbtq



●A股快報：滬綜收跌18點，「爆雷」股集體跌停。http://bit.ly/2HCJPrm

-國策憧憬，長安汽車盈警仍升2%。http://bit.ly/2GeUgz0



●亞洲股市：日股收跌108點，Sharp挫2%。http://bit.ly/2RYFdRm



●歐股3大指數開市個別發展。http://bit.ly/2B8Nms4



●【大行報告】高盛降碧桂園今年合約銷售預測。http://bit.ly/2DJBa2x



●淡水河谷減產震撼市場，全球鐵礦石價格飆升。http://bit.ly/2MLTZFn



●調查：首季全球手機產量大跌，iPhone縮得勁。http://bit.ly/2B9mBn2



●CNY高見6.705，成交偏淡。http://bit.ly/2HF3AyP



●英皇證劵：貸款業務主導，擬增樓按佔比。http://bit.ly/2Rny73C



●恒隆集團去年基本純利下跌，末期息61仙。http://bit.ly/2HMVYdI

-恒隆地產去年少賺0.5%，末期息58仙。http://bit.ly/2HDoU7N



●【銀主盤拍賣】錦豐苑498萬沽出，日出康城720萬成交。http://bit.ly/2COtJFq

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