恒生銀行與香港科技園合作　發展金融科技

恒生銀行(00011)宣布與香港科技園策略合作，共同開發與銀行界相關科技服務，並將為合資格科企提供低門檻50萬元預先批核貸款。



恒生銀行策略及企業發展總監李文龍指，該行期望可引入企業研發的技術，提升電子支付及數碼銀行服務，推動「無紙化」運作。如有科創企業的核心技術或經營模式難被複製，該行亦不排除有收購行動。



該行副董事長兼行政總裁鄭慧敏形容，是次是金融界與科技界「Crossover合作」。



科技園行政總裁黃克強稱，不少科創企業、尤其研發一些與支付及網絡安全的企業，往往有足夠人才，但欠缺資金及應用場景，是次合作將有助專業技術「落地」，同時可助金融界加快數碼化步伐，令香港國際金融中心地位更難被動搖。



恒生銀行推出專為合資格的創科企業的融資計劃，包括提供最高50萬元的預先批核貸款，而且無需完整財務報表或抵押品，亦會提供科技應用場景予企業，實踐研發成果並轉為商業化。



李文龍稱，對科技院的中小企有信心，不擔心放寬融資門檻會增加壞帳風險。

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