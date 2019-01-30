新股專輯：煌府母企首灃入場費約3787元

香港中式酒樓「煌府」母企首灃控股(01703)明日(31日)起至2月8日招股，每股招股價介乎0.5元至0.75港元，一手5,000股，入場費3,787.79元。預期2月15日首掛。申萬宏源為獨家保薦人。



是次發行3億股，其中2.5億股為新股，5,000萬股為銷售股份，一成為公開發售，最多集資2.25億元，扣除舊股部分，公司最多集資1.875億元。集資所得約76.1%用於在截至2021年3月底開設合共9間酒樓；約14.1%用於翻新現有酒樓；約5%用於推廣品牌及婚宴服務；約4.8%用於營運資金及一般企業用途。



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