香港12月零售貨值僅增0.1%　大遜預期

政府統計處公布，2018年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為449億元，按年僅微升0.1%，差過預期的升1.4%。扣除其間價格變動後，12月的零售業總銷貨數量按年升0.2%。



按主要類別銷貨價值由高至低分析，百貨公司貨品升4.9%；超級市場貨品升2.4%；藥物及化妝品升6.9%；食品、酒類飲品及煙草上升1%。



至於珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物貨值則跌4.9%，服裝跌0.3%；電器及其他未分類耐用消費品亦跌15.2%。



2018年全年，零售業總銷貨價值臨時估計為4,852億元，按年升8.8%，而總銷貨數量則上升7.6%。



政府發言人指出，零售業銷售進一步轉弱，反映消費情緒審慎。受全球經濟增長減慢和中美貿易摩擦不確定性影響，短期消費情緒料將繼續審慎。



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