全球經貿戰：富士康或縮減美巨額建廠計劃

外國傳媒報道，富士康原計劃斥資100億美元，於美國興建工廠生產尖端顯示器，目前則正在考慮縮減規模，甚至擱置。



富士康曾承諾藉此項目在美國創造1.3萬個就業機會，如今則要重新考慮，主因是在美國生產尖端電視顯示器成本太高。



由於獲得威斯康星州一系列優惠政策，富士康2017年宣布建廠計劃，惟去年沒有完成當初的目標，令部分優惠已被取消。再者，隨着中美貿易衝突升級，富士康左右為難，因該公司大多數工廠都在中國，而生產的產品又主要是出口美國，在保就業和創造新職位方面，同時面臨中美壓力。



該公司透露，現時希望在美國威斯康辛州設立「技術中心」，以設備研發和組裝業務為主，並生產工業、醫療，以及專業應用方面的產品。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/