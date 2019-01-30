【fb直播】恒指無力突破上落市？聽黃偉豪點講！

期指結算日，恒指先跌後回穩，聯儲局星期四(31日)公布議息結果，同日北水放年假，南下資金暫停直至下星期，港股無力突破上落市？



中國人壽(02628)發盈警，料2018年盈利最多倒退70%，不過股價未見大幅急瀉。市場分析睇法分歧，有部分話股價未跌夠，亦有部分叫大家展望未來趁低吸納，信邊個好？



中港地產股齊升！不過香港地產股早就率先炒起，股價或已反映美國放慢加息步伐，寧願選擇內房追落後？



《東網Money 18》搵來中民證券(香港)研究部董事黃偉豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



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