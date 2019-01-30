【今日破位表】車股彈力不足　中升尋底

投資者關注美國聯儲局議息結果，以及中美重啟貿易談判，市場氣氛轉趨審慎。恒指今日(周三)微幅高開39點後，早段一度挫161點，其後反覆回升，終收報27,642點，升111點，成交額947億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有13隻，股價創52周新低的股份有27隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



兩隻熱門收息股領展房產基金(00823)及香港中華煤氣(00003)，今日再次破頂後回軟，分別收跌0.4%及0.2%。市場早已預期此次美國不會加息，市場焦點落於聯儲局議息後的聲明，若取態更向鴿派傾斜，料可支持收息股股價表現，值得留意。



另邊廂，縱使內地官方擬推汽車消費刺激措施，惟大多數汽車股仍乏力反彈，甚至回軟。其中汽車經銷商中升控股(00881)連日捱沽，即市創下13.28元的52周低，收報13.7元，跌0.4%。觀其下行勢頭未改，若短線再失守13.3元支持，有機會再繼續尋底，未宜沾手。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

