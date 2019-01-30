衰退真的近了？美國消費者信心乍現罕見警號

外國傳媒報道，「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)警告，若歷史可借鑒的話，經濟大幅放緩、甚至衰退的時間已近了，原因在於美國消費者信心出現落差。



由美國經濟諮商會(Conference Board)發表的消費者信心指數周二(1月29日)顯示，目前消費者實際信心與未來的預期差距擴大，為史上最差的情況之一。(本文附圖)



岡拉克稱，如此大的差距預示着經濟活動正急速下滑，為經濟衰退的警號。



根據往績，自1967年以來，消費者信心差距那麼大只出現過3次，上一次是2001年1至3月，結果3月就是經濟衰退的開始。往績又顯示，只要兩者差距超過50，經濟衰退就不遠矣，目前數值為82.3。



就此，市場人士普遍指出，消費者信心指數差距擴大，明顯是受到早前美國政府局部關門影響，一旦政府在2月15日後再關門，後果確實不堪設想。

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