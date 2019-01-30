【地產專題】旺角零售店現「搬舖潮」　原因係...

旺角主要街道零售商舖大執位。市場消息透露，近期區內西洋菜南街，錄得多宗街舖大額租賃個案，當中不少都是同一街道內的「搬舖」個案，部分新舖租金及面積都縮水。



市場人士透露，上述街道的荷李活商業中心部分地舖及地庫，面積約8,310方呎，原由女性內衣店承租，每月租金約150萬元，惟租約期即將完結，已獲大型連鎖運動品牌以相若月租預租。該舖位於2010年時曾由大型連鎖電器店以約210萬元承租。



該內衣店亦隨即在同一街內，以每月約140萬元轉租星際城市地舖連地庫，面積共約5,100方呎，將取代現有連鎖電器店租戶。是次同一街道搬舖重置新店，每月租金支出減少約10萬元，不過舖位面積亦同樣減少。



此外，英國護膚品牌亦於街內「左舖搬右舖」。該品牌現租用的雙號地舖，月租約70萬元，由於租約期快屆滿，業主現以每月約80萬元放租。



為避免增加租金支出，該商戶已預租毗鄰一步之隔的地舖，面積約900方呎，並設有約600方呎閣樓，新租金與舊舖相同。



除了上述兩宗搬舖個案，同街日前亦錄得一宗大額租賃個案。一個西洋菜南街雙號地下至3樓的四層巨舖，原由本地老牌連鎖服裝店承租，惟最新獲大型連鎖運動品牌取代，最新月租約250萬元，與舊租金相若。



據了解，上述舖位每層面積超過2,500方呎，合共涉及約11,600方呎，為罕有巨舖。原租戶老牌連鎖服裝店承租上址多年，2012年高峰期租金曾高達420萬元，即新租金較高峰期，低出約四成。



同街亦有電訊商戶遷出，其中2J至2Q號新江大樓一個地舖，建築面積約1,000方呎，本月中以每月約35萬元租予化妝品店，較舊租戶電訊公司的月租回落約16.7%。



喜來登旺鋪副董事總經理黃偉文認為，現時主要街道舖位租金已較高峰期回落，令部分業主不願再作減租，個別零售商為保留旺區據點，開始積極在主街尋找租金較低的舖位。他坦言，商戶最主要可以「計到數」，同時，西洋菜南街始終是旺角人流最多的商店街，吸引大批旅客，相信零售商不會輕易遷出。

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