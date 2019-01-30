京城機電(00187)發盈警，預期2018年全年虧損9,300萬至1.13億元人民幣(下同)。扣除非經常性損益事項後，預計虧損1.07億至1.27億元。2017年則錄得盈利2,086萬元。



公司表示，業績由盈轉虧主因是受宏觀經濟持續下行、天然氣市場波動、新能源車補貼政策，以及環保政策日趨嚴格等因素影響，天然氣儲運行業需求波動明顯，對公司主營業務方面產生較大影響。2018年上半年開始，裝車量呈斷崖式下降，由於開工不足，產能不能有效釋放，單位工時費用增加，成本增加。



與此同時，公司主要原材料如不銹鋼等鋼材價格波動較大，都拉低產品的毛利率。

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