啟德舊機場跑道區首幅商用地上周截標，共接獲9份標書。地政總署公布，第4C區5號地盤臨海商業/酒店用地，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，政府不接納截標時所接獲的標書。



上述地皮位處跑道區前排，享無遮擋維多利亞港海景，佔地約10.2萬方呎，可建總樓面約61.2萬方呎，當中至少約18.4萬方呎作酒店用途。市場估值79.6億至94.9億港元，每方呎樓面地價約1.3萬至1.55萬元。



有份入標的財團，包括新鴻基地產(00016)、信和置業(00083)、長實集團(01113)、遠東發展(00035)、嘉華國際(00173)、鷹君(00041)及建灝地產等。



連同上述地皮，近年政府已有5次因為標價低於底價而流標，其餘4幅均為住宅用地。對上一次為山頂文輝道豪宅地，去年10月收到5份標書，但最終未能批出。之前3次則分別為2016年初的元朗凹頭地皮、2015年底的青衣細山路地皮，以及2014年的大埔白石角科進路地皮。



該署指出，政府目標是為市場提供穩定和持續的土地供應，以回應社會對房屋、商業及商貿用地的需求，不會因為個別土地的招標結果而受影響，會在適當時候考慮推出上述啟德商用地皮的安排。



此外，政府亦不會就投標者的出價作出揣測，實際上出價往往視乎種種因素，例如每幅用地對個別投標者的吸引力，投標者就市場情況、企業情況及發展策略作出考慮等。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/