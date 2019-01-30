新股專輯：煌府冀翻新後能提升婚宴業務收入

香港中式酒樓「煌府」母企首灃控股(01703)周四(1月31日)起招股，是次公司發行3億股，其中5,000萬股為舊股。



該公司主席兼執行董事陳首銘解釋，他本人會承擔1/6的上市費用，發售舊股是為了顯示公司對上市有承擔，所得款項為奬勵自己。據招股書，是次上市費用為3,410萬元，換言之，陳首銘將承擔568.34萬元的上市費用。他又透露，公司擬日後的派息比率為30%。



至於集資所得逾七成將用於開設新店，行政總裁及執行董事陳曉平表示，開店選址將考慮目標地區交通便利性、顯眼度、客流量等，計劃在新界北、大埔、黃大仙等地開設分店，現未有進軍內地市場計劃。



另外，陳嘉琳指，部分分店收益下跌是因婚宴業務收入減少，冀分店裝修、翻新後幫助提升盈利。

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