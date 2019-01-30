數碼通︰競爭激烈程度稍降　憂頻譜成本上漲

數碼通電訊(00315)總裁葉安娜表示，香港流動通訊市場競爭依然激烈，惟相比起去年服務價格每周都下跌，現時壓力已經穩定下來。不過，她憂慮頻譜成本高昂，不但推高電訊業固定成本，更會窒礙香港推出第五代流動通訊(5G)服務和發展智能城市。



數碼通上月透過拍賣方式以13.4億元延續使用900兆赫和1,800兆赫頻段合共30兆赫的頻譜。她直言該頻譜續期成本大增，完全超出公司的控制，因此對5G方面的投資不敢樂觀，並促請港府再審視推出頻譜的政策。比起中國移動香港等同業競投頻譜採用甚麼策略，她更關心頻譜底價。



該公司2019財政年度上半年(即2018年下半年)服務收入按年倒退約7%，主要是採用新會計準則所致；若不採用新會計準則則按年倒退約1%。



首席財務總監陳啟龍指出，採納新會計準則之影響主要在於手機月費計劃的入帳方法改變，手機部分從「服務收入」改列到「手機及配件銷售」，導致前者跌後者升。他形容，公司服務收入保持平穩，撇除限速客戶等部分人士，每月每戶平均收入(ARPU)其實有所上升，其中包括家庭計劃和超貼心計劃的ARPU。



他又指，去年下半年企業方案業務收入按年增速達到「百分之幾十」，數碼通之後會為不同企業提供降低經營成本的方案。



葉安娜稱，「自由鳥」計劃付費用戶達到10多萬，其特別之處是內容由客戶自由選擇，儘管部分同業推出針對外遊客戶的收費計劃會有競爭壓力，但與「自由鳥」並不相同。她又稱，客戶對於加價的反應正面，惟畢竟市場競爭激烈，現在討論其對財務表現的具體影響是言之過早。

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