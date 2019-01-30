數碼通︰對華為無既定立場　料最快2020年推5G

數碼通電訊(00315)科技總裁鄒金根表示，公司採購通訊設備有一套透明且嚴謹的準則，現時沒有既定前提不用處於中美角力風口的華為。



他估計，數碼通要在2020年或稍後才會推出5G，現階段要觀察5G手機的信號穩定程度如何，更何況香港政府今年下半年才會拍賣足以覆蓋全港的中高頻頻段，上半年拍賣的26及28吉赫頻段，礙於其高頻特性不能實現廣泛覆蓋，只能在網絡熱點使用。



總裁葉安娜表示，5G商業模式並未清晰，但相信最快的變現機會在於企業，因物聯網的增長動能正在不斷積聚。



鄒金根預期，5G網絡組建初期，數碼通的資本開支會稍為上漲，但啟用後幾年會回落，整體資本開支不會出現較4G大增的情況。葉安娜亦強調，5G資本開支計劃會有紀律地進行，問題出於頻譜費用。

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