【北水追蹤】鐵塔國壽有買盤支持　沽內房股　

港股今日(周三)先跌後回升，恒指收市升111點報27,642點，主板成交947億元。港股通成交額約92億元，較上個交易日增加約15億元，佔主板成交額9.8%；南下資金淨流入4.62億元人民幣。



內房股強勢反彈，融創中國(01918)收市升5.8%報30.05元，惟其港股通淨流出約2.8億元，為全日淨賣出金額最多之個股。龍湖集團(00960)、中國海外發展(00688)及中國恒大(03333)亦分別錄得港股通淨沽盤約6,844萬元、5,238萬元及234萬元。



工商銀行(01398)、金風科技(02208)及騰訊控股(00700)亦遭拋售，港股通各錄得淨賣出約4,481萬元、4,030萬元及3,331萬元。



中國鐵塔(00788)再獲追捧，其港股通淨流入約1.5億元，為全日淨買入金額最多之個股。中國人壽(02628)發盈警，料去年純利大跌50%至70%，拖累股價跌1.8%，收市報18.9元。「北水」入場掃貨，其港股通錄得約1.3億元的淨買盤支持。



萬科企業(02202)及豐盛控股(00607)港股通分別有約6,950萬元及5,771萬元淨買入。至於建設銀行(00939)、中國平安保險(02318)及碧桂園(02007)亦各淨買入約4,455萬元、4,220萬元及2,770萬元。

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