股東股權變動一覽
聯交所股權變動資料顯示，金風科技(02208)於1月25日獲貝萊德增持67萬股，最新持股數目3,309萬股。
中海油田服務(02883)於1月25日獲貝萊德增持184萬股，最新持股數目約1.82億股。
敏實集團(00425)於1月24日獲摩根大通增持86萬股，最新持股數目5,781萬股。
浙江滬杭甬(00576)於1月24日獲摩根大通增持247萬股，最新持股數目約1.29億股。
東風集團股份(00489)於1月24日獲景順資產管理增持195萬股，最新持股數目約1.73億股。
中國機械工程(01829)於1月25日獲Value Partners High-Dividend Stocks Fund增持108萬股，最新持股數目5,502萬股。
中國物流資產(01589)於1月24日獲RRJ Capital Master Fund II, L.P.增持約2.08億股，最新持股數目約7.53億股。
九號運通(00009)於1月25日獲Keyne Holdings Ltd增持147萬股，最新持股數目約21.49億股。
力高集團(01622)於1月25日獲Times International Development Company Ltd增持58萬股，最新持股數目約9.47億股。
松齡護老集團(01989)於1月28日及29日獲嚴定國合共增持88萬股，最新持股數目約6.07億股。
漢港控股(01663)於1月29日獲汪林冰增持36萬股，最新持股數目約11.66億股。
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中國人壽(02628)於1月24日被摩根大通減持391萬股，最新持股數目約4.46億股。
中國神華(01088)於1月24日被摩根大通減持422萬股，最新持股數目約2億股。
首長四方(00730)於1月30日被VMS Securities Ltd減持68萬股，最新持股數目約4.72億股。
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