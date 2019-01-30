聯交所股權變動資料顯示，金風科技(02208)於1月25日獲貝萊德增持67萬股，最新持股數目3,309萬股。



中海油田服務(02883)於1月25日獲貝萊德增持184萬股，最新持股數目約1.82億股。



敏實集團(00425)於1月24日獲摩根大通增持86萬股，最新持股數目5,781萬股。



浙江滬杭甬(00576)於1月24日獲摩根大通增持247萬股，最新持股數目約1.29億股。



東風集團股份(00489)於1月24日獲景順資產管理增持195萬股，最新持股數目約1.73億股。



中國機械工程(01829)於1月25日獲Value Partners High-Dividend Stocks Fund增持108萬股，最新持股數目5,502萬股。



中國物流資產(01589)於1月24日獲RRJ Capital Master Fund II, L.P.增持約2.08億股，最新持股數目約7.53億股。



九號運通(00009)於1月25日獲Keyne Holdings Ltd增持147萬股，最新持股數目約21.49億股。



力高集團(01622)於1月25日獲Times International Development Company Ltd增持58萬股，最新持股數目約9.47億股。



松齡護老集團(01989)於1月28日及29日獲嚴定國合共增持88萬股，最新持股數目約6.07億股。



漢港控股(01663)於1月29日獲汪林冰增持36萬股，最新持股數目約11.66億股。



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中國人壽(02628)於1月24日被摩根大通減持391萬股，最新持股數目約4.46億股。



中國神華(01088)於1月24日被摩根大通減持422萬股，最新持股數目約2億股。



首長四方(00730)於1月30日被VMS Securities Ltd減持68萬股，最新持股數目約4.72億股。

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