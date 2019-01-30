遊日及投資必睇！「呢10天」圓匯恐瘋狂波動

無論是金融市場投資者或喜愛遊日的旅客，必須特別警醒4月底至5月初的日圓動態，隨時會上演1月初「閃飆」。屆時每百日圓兌港元突見7.8水平絕不出奇。



外國傳媒報道，為了紀念皇太子德仁於5月1日即位天皇，政府宣布前所未有的全國10日假期，即所謂「黃金周」，時間為4月27日(星期六)至5月6日(星期一)。有市場人士隨即警告，日本金融市場全周休市恐讓「大鱷」有機可乘，日圓有機會瘋狂波動。一旦如此，其套息交易拆倉效應將拖累全球金融市場，情況猶如1月初。



時間上，這將是日本股市及債市史上最長休市，罕有程度與美國金融市場曾在2001年9月11日「九一一事件」後，休市6日不遑多讓。



Libra Investments首席投資官Yasuo Sakuma指出，日本在4月底至5月初的假期當中，有6日是金融市場休市，即不能交易，情況讓人擔心，因市場人士將會在4月27日之前的一周調整倉位，很難估計會發生甚麼事，即使自己也不知怎樣調整組合，很可能在長假期保持「中性」持倉。



值得留意的是，在日本假期期間，美國及英國央行將會進行議息會議；美國亦會公布非農就業數據、經濟增長，歐元區也會公布經濟增長數字，屆時亦是全球企業業績期。因此，有市場人士認為，這「10日」後可以是完全不同的世界。國際間龐大的重要數據，加上流動性較低，投機者或會趁機推高日圓，美元兌日圓會否見100、甚至90惹市場極大關注。有對沖基金已表示，屆時將保持「中性」倉位，即不做好及不做淡。



據悉，日本大型金融機構已準備好隨時在家工作或返回公司，但由於一些較敏應的金融衍生工具必須在公司內進行交易，往返需時，屆時難以迅速回應。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/