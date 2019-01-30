2018年全球虛擬貨幣盜竊及騙案損失達17億美元

外媒報道，美國網絡安全公司CipherTrace發表報告指出，2018年由交易所被盜及投資者被騙取的虛擬貨幣總值達17億美元(約132億港元)，較2017年上升逾4倍。



報告指出，於虛擬貨幣交易所、電子錢包等服務中被竊取的虛擬貨幣總值達9.5億美元，按年上升2.6倍，當中有58%是從日本及南韓的交易所中偷取的。



然而，CipherTrace在報告中坦言，上述數字僅限於可被驗證的相關損失。該機構又認為，實際的資產損失可能比這些數據更多。CipherTrace行政總裁Dave Jevans更表示，相信這17億美元賊贓中，大部分已「洗白」。他又補充︰「我們看到更多的『捲款失蹤案』(exit scams)，這類型的騙局激增。」



Jevans提到的「騙案」，在虛擬貨幣行業中多數是指一些公司，以集資或眾籌等名義誘騙投資者「入局」，然後帶着投資者的錢「消失」，這種騙局多數會以首次代幣發行(ICO)作招徠。



另外，報告又提到，由於早前虛擬貨幣價格急跌，至今全球逾1,600種虛擬貨幣合共市值約1,120億美元，較2018年高位大跌逾八成。

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