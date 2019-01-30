殭屍股激增！上市公司商會︰港股出現「去散戶化」

上市公司商會主席梁伯韜表示，雖然去年香港新股集資額全球第一，但二手市場很多公司都是「零成交」，尤其是本地公司，直言香港股市已出現「去散戶化」現象。因此，他認為，市場各持份者，包括監管機構、投行、分析員及投資者等，必須同心合力，建立良好「生態圈」，才能將二手市場重新搞活。



梁伯韜表示，「現時股市散戶參與度很少，機構投資者佔比最多，但後者都是投資內地公司、大公司等，好少會投資中小型公司。現時股市大部分成交都只集中在30多家公司，已失去公司上市的意義及功能。當然，散戶唔玩，也與輸得多有關！」



他認為，香港近年在一級市場的供應已做了很多工作，未來要在二級市場多做工夫，「不只做供應(新股)，也要刺激(二手市場)需求！」故希望各持份者都要盡一分力。

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