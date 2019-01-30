創富奇財︰90後引入國際地產中介品牌　奪在華總代理權

別輕視年輕人，九十後的思維破格創新，勇於闖出一片天！年僅25歲的Samson原本從事數據分析，留意到內地地產代理市場的運作模式與外國不同，加上認為內地崇尚外國品牌，於是與拍檔Johnny共斥200萬元，用兩年時間引入美國地產代理RE/MAX品牌到中國，並即將出售特許經營權。



談到特許加盟，不少人只是想起飲食相關行業，惟2人卻想到把地產代理品牌引入中國，主打中產市場。事實上，RE/MAX為美國上市公司，旗下的地產代理行分布於100個國家，員工逾12萬人，在全球特許經營商名單排行第七，為何總公司願意把中國總代理權給予兩名「𡃁仔」？



●營運理念一致再獲洽

2人看過不少特許經營資料，知道上述公司為著名品牌，相關報道多為正面，其營運模式與其他地產代理行有分別，經紀所取得的佣金比例較合理，由五成至最高八成，變相容易吸引經紀加入。於是，他們便膽粗粗到美國與總公司洽商。



不過，要奪得代理權談何容易，數年前，2人與其他友人與美國總公司洽談，但失敗，正當他們打算放棄時，總行竟主動聯絡2人，表示認同兩位年輕人的營運理念與公司一致，邀請他們到當地視察環境及再度洽商，最後他們成功取得中國總代理權。



●以協同效益說服總行

兩人年紀輕輕，如何爭取到總公司的代理權？Samson稱：「我們說服總公司，指該地產代理行在全球各地亦有分行，盤源遍布各地，在內地開設特許經營店後，中國買家便能在內地分行買賣海外物業，而外國買家亦能透過內地分行購入中國物業，能帶來協同效益。」



為了全身投入這門生意，Samson破斧尋舟，辭職後專心一意搞好地產代理生意。他指，他們銳意開拓內地市場，乃因看好內地經濟，即使目前中國經濟增長放緩，但GDP仍在6%水平，相比於大部分國家，其經濟增長仍迅速，尤其內地中產人士數量明顯增加。而該代理行除銷售中國物業外，亦提供海外物業買賣服務，希望一條龍式吸客。



及後，2人在美國進行一星期特訓，參觀總部及了解創辦人的理念，以至員工銷售過程。為了讓代理投身這行業及得到專業訓練，公司亦提供網上遙距課程，以統一各地分店銷售模式。



●一年後售經營權擴張

目前，他們即將在深圳開設兩間店舖，在不久的將來便可賣出經營權予加盟商，每間店舖的加盟費約15萬元人民幣，實際加盟費視乎不同地區而定，經營權為期5年，中國總代理即Samson及Johnny，會向加盟商提供售後服務，包括市場推廣及技術支援等。



Samson表示，由於中國對特許經營店實行「2+1」措施，即以特許經營模式營運兩間店舖，同時需經營逾1年後，才能繼續向外發展，所以他們暫時未能全面擴展生意，但相信未來會很容易找到有興趣的投資者。



RE/MAX(美股：RMAX)為紐約證券交易所上市的公司，市值約11.75億美元(約91.6億港元)，據2018年第3季年報指出，其收入達5,490萬美元(約4.28億港元)，按年升幅達11.8%。



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【加盟商助拓品牌 特許經營利推廣】

據特許經營權協會資料顯示，特許經營是推廣商品和服務的方法之一。其特點包括，特許經營商允許加盟商使用其名稱、品牌或商標；經營商會持續控制加盟商的營運，並向加盟商提供相關的支援，而加盟商亦需要定期向特許經營商支付費用。



以特許經營模式可利用加盟商所支付的資金及人力資源，為經營商帶來更多發展機會。此外，加盟商亦能受惠於特許經營商的經驗，同時亦能透過統一大量採購原材料，加上經營商亦會提供廣告及推廣活動， 減少加盟商的營運開支。



根據Franchise Direct資料顯示，RE/MAX於全球十大特許經營商中排名第七，快餐品牌麥當勞及肯德基分別排名第一及第二位。



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