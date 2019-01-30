翼辰或未能收回投資資金　H股周四復牌

翼辰實業(01596)公布，自1月31日(周四)起恢復買賣H股。該公司指，作為動用現金儲備盈餘的途徑之一，於2016年11月16日至2017年2月24日期間，曾認購由深圳市威廉金融控股有限公司(管理人)所管理的多項基金。



據協議，該公司可隨時以書面通知形式贖回部分或全部本金投資額。目前，該等基金的尚未贖回本金投資額合共約1.29億元人民幣，而存續期亦尚未屆滿。



董事會最近從媒體得悉，蘇州中科創新型材料股份(002290.SZ)於2019年1月3日刊發一份通告，當中披露深圳市中科創資產管理(蘇州中科創的控股股東)及其附屬公司的辦事處連同存放於該地的若干電腦及文件，已被查封及帶走。



該通告提到，蘇州中科創的實際控制人張偉，以及另外數名董事和高級管理層成員被要求協助當局調查。根據蘇州中科創日期為2019年1月28日的通告，其董事會主席及另一名董事已獲釋，但當中並無提及被要求協助有關當局調查的其他人士，包括張偉。該公司亦注意到，管理人的辦事處並沒有正常運作。



董事會認為，所有有關事件均對集團是否可收回該等基金的全部或任何未贖回本金投資額，以及累計投資回報造成疑慮。若要為投資減值虧損入帳，可能對集團截至2018年12月31日止年度的財務表現造成重大不利影響。

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