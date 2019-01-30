全球經貿戰：數據顯示美方也須盡快與華達成貿易協議

外國傳媒報道，隨着美國巨企接連響警，例如蘋果公司、Caterpillar，以及英偉達相繼表示，因中國經濟顯著放緩，令業績受挫，足見美國經濟放緩迹象也日益明顯，中美雙方有需要盡快達成貿易協議。



除了美國巨企業績，被視為美國經濟前瞻指標的ISM製造業採購經理指數(PMI)，在2018年12月大跌至54.1，相對11月數值為59.3，情況極為罕見；新訂單指數更重創，由62.1狂跌至51.1，即接近50的盛衰分界線，反映美國經濟開始降溫。



再者，3個月期倫敦銀行同業拆息(LIBOR)於去年底，已正式超越美國10年期國債孳息率，截至1月28日，前者仍報2.75厘；後者則徘徊2.72厘。根據往績，這往往是股市下跌、或加息見頂的先兆，為2008年以來首見。例如在1988年至1989年間，LIBOR一度超越10年期美債息，隨後兩年美國經濟便陷入衰退；1998年至2000年間，LIBOR又多次超越10年期美債息，2001年美國經濟又衰退；最近一次是2006年至2007年，2008年更發生百年一遇金融海嘯。

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