中證監就上交所科創板徵意見　允許未盈利企業上市

中國證監會正式發布在上海證券交易所(上交所)設立科創板並試行註冊制的一系列文件，並公開徵求意見；上交所亦發布科創板交易制定的特別規定。



●科創板定位

上交所指出，科創板重點支援新一代資訊技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業，推動互聯網、大數據、雲計算、人工智能和制造業深度融合。



該所續指，科創板允許符合科創板定位、尚未盈利或存在累計未彌補虧損的企業在科創板上市，允許符合相關要求的特殊股權結構企業和紅籌企業在科創板上市。



●科創板採用註冊制

科創板的註冊程序分為兩個環節：上交所負責審核科創板的發行上市申請，審核並判斷企業是否符合科創板發行上市條件和信息披露要求；上交所審核通過後，將審核意見及發行人註冊申請文件報送證監會履行註冊程序，證監會將在20個工作日內做出是否同意註冊的決定。



●科創板交易規則

科創板與目前創業板、中小板不同，放寬漲跌幅限制，上市前5天不限漲跌幅，第6天開始設限20%。



另外，科創公司觸及終止上市標準的，股票直接終止上市，不再適用暫停上市、恢覆上市、重新上市程序。



●科創板減持限制

對於上市時尚未盈利的公司，控股股東、董監高人員及核心技術人員（以下統稱特定股東）在公司實現盈利前不得減持首發前股份，但公司上市屆滿5年的，不再受此限制。



在首發前股份限售期滿後，除按照現行減持規定實施減持外，還可以採取非公開轉讓方式實施減持，以便利創投資金退出，促進創新資本形成。



在保留現行股份減持預披露制度的基礎上，要求特定股東減持首發前股份前披露公司經營情況，向市場充分揭示風險。



●科創板投資者限制

科創板投資者需要符合申請權限開通前20個交易日證券帳戶及資金帳戶內的資產日均不低於50萬元人民幣，參與證券交易24個月以上。

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