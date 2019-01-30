新盤UPDATES：發展商積極部署　新年後料掀推盤潮

一手交投暢旺，發展商積極部署年內推盤吸客。農曆新年後市場料將再掀新一輪推盤潮，無論主打細單位的上車盤，以至針對豪宅客源的港島豪宅項目，稍後將陸續魚貫登場。



●青衣細山路項目料最快次季登場

佳明集團控股(01271)營業及市務總監顏景鳳表示，旗下青衣細山路住宅最快本年第2至3季推出，項目提供780伙，間隔由一至四房，亦提供特色戶，當中一、兩房戶佔7成。她認為，樓市將穩健發展，市場對細單位仍有需求。



●天鑽累售802伙 年內將推飛鵝山5洋房

中國海外地產董事總經理游偉光表示，中國海外發展(00688)旗下大埔天鑽至今累售802伙，本年會主力銷售餘下單位，亦會推出飛鵝山5個洋房。



●淺水灣90 Repulse Bay Road只餘下6伙

長實集團(01113)助理首席經理(營業)何家欣表示，旗下淺水灣90 Repulse Bay Road只餘下6伙，未來採取惜售態度，到價才會賣。她補充，集團今年將推出3個樓盤，包括西半山波老道豪宅、長沙灣海壇街及將軍澳日出康城第8期項目。



●屯門上源過年後推天台特色戶

萬科置業(香港)市場營銷與客戶關係部董事周銘禧表示，旗下屯門上源累售589伙，佔可供發售單位73%，新春過後推售天台特色戶，將參考區內特色單位。而長沙灣營盤街項目提供467伙，戶型由開放式至三房戶，面積最細由300方呎起，將於本年中推出。



●嘉華國際︰樓價已搵到支持位

嘉華國際(00173)營業及市場策劃總經理(香港地產)温偉明稱，啟德商業地皮流標是政府與發展商之間看法有落差，由於區內需要時間發展，所以投資回報期較長。他又指，今年仍看好後市發展，相信樓價已搵到支持位，購買力仍存在。今年年中將推出啟德全新住宅盤，提供約1,000伙。同系九龍嘉林邊道5間洋房，面積約4,000方呎，最快今年以樓花形式推售。



●莊士中國︰弦海3月將上載新價單 暫不考慮減價

莊士中國(00298)董事總經理莊家彬表示，屯門弦海近日售出10多個單位，成積理想，個別單位更創項目新高，3月將會上載新價單，暫不會考慮減價。對於啟德地流標，他認為不同公司有不同看法，對樓市仍有信心。



●尚家生活︰渣甸山皇第正裝修 料上半年推出

尚家生活地產董事總經理方文彬表示，旗下渣甸山皇第正進行裝修工程，預計於第1至2季推出。他指出，近日推出的新盤，首張價單調低價錢就能夠熱銷，反映樓市找到支持位，豬年將會回升，由於豪宅供應少，認為將跑贏大市。

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