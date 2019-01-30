樓價UPDATES：珀麗灣本月交投狂飆近8倍

二手交投持續升溫，馬灣珀麗灣1月份暫錄約18宗二手買賣，較上月全月急增近8倍，剛有套三房單位，減價約6.6%後售出，成交價813萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●北角柏蔚山1座中層A室，三房連工人房間隔，原叫租53,000元，終以月租45,000元租出，實用面積831方呎計，折合呎租54.2元。



●天后柏景臺1座中層H室，實用面積約949方呎，望維園景，以約2,655萬元成交，實用呎價約27,977元，買家為外區用家，並由租客變業主。



●西灣河雁亭樓高層A室，實用面積263方呎，以每月12,600元租出，實用呎租47.9元。業主於2010年12月購入，當時作價228萬元，租金回報率6.6厘。



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九龍區



●將軍澳MONTEREY第7B座低層E室，實用面積524方呎，兩房間隔，望街景，最新以18,500元租出，實用呎租35元。



●將軍澳居屋寶盈花園6座高層F室，實用面積431方呎，未補價第二市場原叫價510萬元，最終「象徵式」議價減7.2萬元，獲外區綠表買家以502.8萬元承接，實用呎價11,666元。



●九龍塘畢架山花園4座低層F室，實用面積844方呎，三房套房間隔，享樹景，現以1,220萬元連車位沽出，實用呎價14,455元。



●九龍啟德1號本月暫錄3宗租務成交，平均實用呎租約33元，近日2座中低層G室，實用面積525方呎，兩房間隔，剛以18,500元租出，實用呎租35元。



●西南九龍匯璽本月至今錄約130宗租務成交，剛錄2B座中層H室，採開放式間隔，實用面積約267方呎，以約17,000元放租2星期，外區客議價後，減價1,000元，以16,000元租入，實用呎租約59.9元。



●西南九龍匯璽1B座高層A室，實用面積532方呎，屬兩房間隔，每月租金28,000元租出，實用呎租約52.6元。



●大角咀利奧坊•曉岸2座低層A室，兩房間隔，以約19,000元放租10天，外區客終以18,000元承租，實用面積390方呎計，折合呎租約46.2元。



●長沙灣西九四小龍本月暫錄約30宗成交，昇悅居佔7宗，平均實用呎價16,030元。該盤為7座中層D室，實用面積492方呎，議價後獲新買家以788萬元承接，實用呎價16,016元。



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新界區



●馬灣珀麗灣一月暫錄約18宗二手買賣，較上月全月約2宗成交，急增近8倍。屋苑21座中層D室，套三房間隔，實用面積約709方呎，望海景、遠眺機場景，叫價約870萬元放售數個月，議價後終以813萬元成交，實用呎價約11,467元。



●沙田恆峰花園1座低層E室套三房單位，實用面積638方呎，議價後以890萬元沽出，實用呎價13,950元。



●沙田第一城本月暫錄約35宗成交，最新錄21座低層E室，三房間隔，日前議價後以690萬元沽出，實用面積451方呎計，折合呎價15,299元。



●馬鞍山嘉華星濤灣1座中層I室，實用面積465方呎，兩房一廳間隔，享海景，原開價800萬元，放盤2個月，獲用家以725萬元承接，實用呎價15,591元。



●元朗尚悅2座高層F室，實用面積356方呎，細兩房間隔，叫價520萬元，議價25萬元，最後以495萬元沽出，實用呎價13,904元。



●荃灣皇璧低層A室，實用面積2,419方呎，屬四套房複式戶，以3,540萬元易手，實用呎價14,634元。原業主於2010年以3,334萬元買入，帳面賺206萬元，惟扣除釐印費及佣金，實屬平手離場。



●粉嶺牽晴間11座低層H室，實用面積388方呎，兩房間隔，望山景，原先開價529萬元，放盤4個月，微減9萬元，減幅1.7%，以520萬元沽出，實用呎價13,402元。

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