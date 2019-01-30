科技商機：中興Nubia可摺疊腕錶手機搶閘面世

內媒報道，對於未來智能手機形態，中興通訊(00763)旗下的智能手機品牌努比亞(Nubia)智能手機總經理及聯合創辦人倪飛表示，這款腕機與此前努比亞在IFA 2018展會上展出的α原型機頗有淵源，同時也是柔性屏幕手機的一大變體，具有更多的使用特徵和人性化，以及場景化體驗。



他續稱，整個腕機的柔性屏幕呈香口膠一般的長方形，除了錶盤處外，屏幕兩端還佔用一定的錶帶空間，錶鍊則是節節相扣的。錶盤正面有麥克風和一個鏡頭。此鏡頭具體用途尚不明了，可能是相機，也就可能是投影或者解鎖，更有可能合一。



另外，腕錶的背面則為充電用的觸點，至於交互界面的切換則是上下切換的。機身側面有一顆實體按鍵。



摺疊屏幕手機已成為現在最炙手可熱的一塊「蛋糕」，很多的手機廠商都在不斷對這項全新的技術進行打磨，目前已有部分手機廠商放出樣辦手機，而內地創企柔宇科技，更將摺疊屏手機柔派正式推出市場。



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