新股專輯：內地工業園區營運商金茂源環保申請主板上市

內地工業園區營運商金茂源環保申請主板上市，獨家保薦人為申萬宏源。



金茂源環保於廣東惠州及天津濱港經營兩個電鍍工業園區，兩個工業園區面積合共近95.1萬平方米，其中惠州園區及濱港園區出租率分別為100%及57.4%。以2017年度總收入計，公司於電鍍工業園區營運商中排名第一，市場份額約5.7%。



截至去年底止9個月，收入錄3.42億元人民幣(下同)，純利約3148.5萬元，分別按年升65.49%及2.44倍。按園區細分，來自惠州園區收入佔比及經營溢利率均較高，期內收入佔比為72.15%；溢利率更高達29.6%，較濱港園區的12.1%超出逾倍。



初步招股文件透露，公司為擴大營運規模，計劃發展第三個電鍍工業園區，已與湖北省荊州地方政府簽訂投資協議，預期在今年第一季進行土地招標。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm