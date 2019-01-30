全球新增用戶7500萬　抖音奪去年iOS下載榜首

流動應用數據分析公司Sensor Tower公布，內地短視頻平台抖音(國際版稱作TikTok)成為2018年iOS上下載量第一的App。



抖音為北京字節跳動旗下產品。根據Sensor Tower數據，去年12月，抖音在App Store和Google Play上新增7,500萬全球用戶，相比2017年同期的新增2,000萬用戶，按年增長高達2.75倍。



過去一年，抖音用戶群在中國之外地區增長顯著，而在印度，抖音更呈現大幅增長。從2017年12月到2018年12月，印度的抖音下載量增加近25倍，從130萬次增長到3,230萬次。



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