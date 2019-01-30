買家搶平貨！嘉湖三房放盤僅數日　叫價插穿5球即沽

近期市況略為回升，部分業主議價空間收窄，二手買家為求搶得樓價「四字頭」或以下的單位，不惜聚焦於低層或納米單位。天水圍嘉湖山莊有「純三房」戶放盤短短數日，即獲上車人士以482.8萬元購入，以實用面積547方呎計，呎價約8,826元屬近期低位。



可承做較高按揭的細價盤源漸減，近日成為市場搶手貨。中原伍耀祖指出，上述麗湖居4座G室，由於屬低層的街景單位，故叫價僅510萬元放售。新買家見同類單位，近期做價已重上500萬元水平，因而加快洽購，趁業主願減價即成功入市。



而大埔翠屏花園接連錄得400萬元以下買賣。消息透露，該盤C座低層5室，實用面積262方呎，剛獲買家以380萬元購入，重返2017年水平，呎價約14,504元。



市區細價單位不多，納米戶成為選擇之一。市場指出，大角咀利奧坊‧曉岸2座低層F室，實用面積約198方呎，以開放式設計，成交價404萬元，呎價約20,404元。據了解，原業主於2015年10月入市，持貨約3年多帳面賺64萬元。



此外，不少買家趕於農曆年前入市，刺激本月交投升溫。綜合市場資料，十大藍籌屋苑1月份共錄近210宗買賣，為去年中之後新高，按月升幅更逾90%。期內全部屋苑交投量上升，增幅介乎20%至2.8倍。



事實上，多個市區屋苑交投顯升。美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨1月份已錄逾30宗買賣，部分買家出價較早前進取。該盤2期百老滙街34號高層A室，實用面積872方呎，望園海雙景，獲買家以1,269萬元購入，呎價約14,553元屬本月高位。



該批藍籌屋苑中，有7個屋苑平均實用呎價按月上揚，鴨脷洲海怡半島由於近期接連有優質戶以理想價易手，因而按月大幅推高約12%至約1.69萬元。近日屋苑再錄呎價逾2萬元買賣，該單位為13A座高層G室，實用面積約882方呎，作價約1,800萬元。



至於鰂魚涌太古城本月錄18宗買賣，平均實用呎價約1.92萬元，按月亦升約3%。中原張光耀表示，該盤彩天閣高層G室，實用面積717方呎，以套三房間隔，原開價1,398萬元，剛減至1,348萬元易手，呎價18,801元。

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