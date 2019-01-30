夜市UPDATES：道指升近300點後稍回　港夜期靠穩

美股炒作業績消息，惟聯儲局稍後將公布議息結果，限制了炒作空間。道指早段升近300點後升勢回順，目前僅升229點至24,809點；標指報2,654點，升14點；納指報7,092點，升64點。港股期指夜市現報27,685點，升47點，高水42點。



波音公司業績強勁，加上蘋果公司財報不太差，兩者目前維持約5%升幅，帶挈道指向好；AMD則領漲科技股，現升近15%。



本周是美股財報最密集的一周，超過100家標指公司將公布業績。迄今為止，已公布的美企財報大多強勁，周三收市後將迎來Facebook及微軟業績，兩者目前升逾1%。



美國聯儲局將在香港時間周四凌晨3時公布利率決議及政策聲明，市場預期利率不變，關注點在聯儲局是否會就停止「縮表」透露線索，以及對總統特朗普導致政府一度停擺、全球經濟增長前景，以及全球不確定性等問題的看法。



歐洲方面，英國國會通過部分脫歐修訂協議，支持重新談判，首相文翠珊指，議會已設置清晰的脫歐指引。英鎊兌美元在1.3附近橫行，英國富時100指數上漲1.64%；德股跌0.2%；法股升0.82%。



【22:35】聯儲局議息結果出爐前，美股周三早段在公司業績理想消息刺激下做好，道指高開294點，報24,874點，納指漲76點，至7,104點。



全球最大商用飛機生產商波音公司股價早段急漲6.14%至387.3美元，主要是去年第四季每股純利5.48美元，遠勝分析員預期的4.59美元，銷售額增加14%至283億美元，使全年銷售額首次突破1,000億美元。波音又預測今年每股賺介乎19.9至20.1美元，好過預期的18.44億美元。



早前發出銷售預警的蘋果公司(Apple Inc.)上季收入和純錄得倒退，期內iPhone銷售表現疲弱，來自大中華區的收入更急跌27%，至131.6億美元。不過，服務業務繼續強勁，該公司對前景的預測亦顯示業務將回穩。美股周三早段，Apple股價漲4.64%至161.85美元。



麥當勞第四季同店銷售升2.3%，遜預期2.4%增幅，但股價早段仍升1.46%至184.83美元。



至於周三收市後公布業績的Facebook及微軟，股價分別升1.94%及1.63%，至146.99美元及104.62美元。

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