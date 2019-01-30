科技商機：LG成立6G研究中心　欲引領未來通訊

韓國LG電子宣布，正着手實施6G通訊技術的研發計劃，以便引領未來市場。LG已在位於韓國大田市的韓國高級技術研究院(KAIST Institute)內開設一個6G研究中心，將由研究院的電氣工程學教授趙東浩領導。



該研究院和LG將在連接5G和6G的新技術方面展開聯合研究，以期望較競爭對手更快地進入6G市場。



趙東浩表示，LG和學院將在新一代通訊技術上展開合作，意義重大，這將有助於為未來的產業做好準備。



LG曾是4G LTE網絡商業化的領先者。市場研究機構TechIPM數據顯示，從2012年至2016年，LG電子在LTE和LTE-Advanced技術上的專利數量高居榜首。



在5G網絡方面，LG尤其專注於汽車通訊技術，並與高通公司合作開發C-V2X通訊技術，能在駕駛過程中以更快的速度傳輸數據。



另外，LG也是世界上第一個提出5G汽車電訊技術全球標準的公司。

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