財經評論：零售樓市齊轉冷　經濟寒冬在後頭

福無重至，禍不單行！正當官員們為去年訪港旅客持續增長而沾沾自喜，剛出爐的去年12月零售業數據卻遠遜預期。緊接又傳來樓市噩耗，政府招標商用地「流標」收場，無不為香港經濟增添寒氣。



凡此種種，不難見到官員們何等離地，未及洞察旅遊業旺丁不旺財的問題，加上股市下跌和外圍動盪，削弱本地消費意欲，零售業景氣已急速轉冷，而在釐定官地招標底價上又不夠貼市，增加供應淪為空談。政策連番失誤，整體經濟形勢已敲響喪鐘，香港人只能自求多福！



政府統計處公布，去年12月零售業總銷貨價值按年僅升0.1%，大遜市場預期的升1.4%。看細分類，按銷貨價值計，鐘錶及名貴禮物、服裝、電器及其他未分類耐用消費品均錄得跌幅，這反映雖然去年有兩項大型運輸基建先後落成，吸引更多內地旅客訪港，政府亦已預告去年旅客有望突破六千萬人次，可惜增加的都是低消費群，能夠帶來的實際經濟效益成疑。



另方面，中美貿易戰持續，港股以致外圍股市震盪尋底，皆影響消費者信心。以新春消費黃金檔期為例，外圍負面因素持續發酵，股樓前景未明，過年的消費氣氛大不如前，致使旺季不旺！大家需有心理準備，未來一季零售數字會繼續轉差，甚至錄得負增長，零售業的苦日子恐怕還在後頭！



一葉知秋，零售市道不振，商用物業需求亦會受衝擊。地政總署剛公布，啟德維港海景商業靚地，因地價標金未到價而「流標」，反映在內外不利因素交煎，營商環境充滿挑戰之下，發展商投資商用地極為審慎。然而，港府似乎未有充分評估經濟轉弱的威脅，底價未有因應市況變化而作出調節，結果增加土地供應又須再延後。



時值年初企業規劃資本投資，「流標」消息不但打擊地產市道，打工仔怕飯碗不保，自然會減少消費，這變相為持續轉弱的經濟景氣踩多一腳。須提防下一個出現的畫面，乃企業結業及裁員潮，一旦失業率上升，勢必進一步拖累內部消費。中美貿易戰與科技戰之下，展望今年外圍環境繼續惡化，內地經濟增長放緩，整體香港經濟進入寒冬，更隨時墮入衰退的深淵。



說到底，福禍無門，惟人自招！香港經濟前景滿布陰霾，但港府依然老神在在，繼續坐擁儲備，開源沒前瞻亦沒籌謀，頂多動手削福利做樣節流，經濟民生每況愈下，香港加速沉淪，事必有因！

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