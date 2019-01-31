古勝：短線選股　穩陣為先

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，愈近農曆新年，港股本應愈來愈淡靜至啱，起碼北水都收爐先，但適逢美國聯儲局議息，且重點在於主席鮑威爾言論會唔會更鴿。加上中美再進行貿易談判，令港股市況未算太沉悶。恒指周三高低波幅273點，最終升111點報27,642點，主板成交947億元唔算少。



蘋果公司公布2019財年第1季度業績，整體表現不過不失，惟行政總裁庫克表示，擔心大中華區銷售轉弱較預期更嚴重。周三手機設備股普遍腳仔軟，人氣最旺的瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)分別跌2%及1.5%，但仍守穩短期升軌支持。



至於古勝周三提及，藉着5G天線振子研發而炒起的通達集團(00698)就回吐6.4%，其他如高偉電子(01415)、丘鈦科技(01478)及比亞迪電子(00285)跌幅則介乎0.6至4.4%。



從目前形勢睇，華為事件發展至今，反映中美兩國衝突持續的機會唔細外，亦令市場更加深信，美國要打壓中國高科技產業發展係絕對唔會手軟。



與此同時，內地智能手機市場經歷多年高速增長後，已明顯有飽和迹象，即使今年初市場熱炒對5G概念的憧憬，但要企業真正獲得收成，仍有漫漫長路。故此，手機設備股經歷一輪急彈後，仲有幾大值博率，其實真係唔太樂觀，手機設備股隨時又變雞肋，宜炒不宜揸。



另外，在下早前話中國人壽(02628)出名難炒都炒得上，內險股似有轉勢迹象，惟希望愈大、隨時失望愈大，事關國壽周二收市後發盈警，預計去年度純利將按年大跌五至七成，遜市場預期，純利大跌主因是市場整體震盪下行，令投資收益大減所致。



受消息拖累，國壽股價周三跌1.8%報18.9元，睇怕20元關唔係咁易衝破。策略上，喺股價未破位前都可以放埋一邊先。其他內險股亦個別發展，中國平安保險(02318)升0.6%，中國財險(02328)跌0.6%，中國太保(02601)跌1.6%，睇落氣氛唔算太差，早前建議逢低吸納內險股之策略依然可行。



當然，如果要穩陣，都係搵番一批受惠人民幣貶值預期下降，或業務相對穩陣的板塊。公用股就當然唔使多講，好似中電控股(00002)、中華煤氣(00003)、港燈(02638)、港鐵公司(00066)近幾個月股價表現普遍唔錯。



另外，一眾房託基金(REITs)近期亦跑贏大市，好似置富產業信託(00778)、越秀房產信託(00405)同領展(00823)等近幾個月可謂悶聲發大財，三者現價股息率介乎至2.9至6.1厘，唔想咁煩揀來揀去，不妨從中吼隻心水股逢低吸納。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

