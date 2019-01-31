陳蓓敏：恒地追落後　目標48元

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，周一道指曾跌近400點，最終收市跌幅收窄，跌208點，周二回升51點，收報24,579點，納指企穩於7,000點水平。兒戲式的聯邦政府停擺暫時休場，市場估計損失約佔美國生產總值0.1至0.2%，為市場接受。



美國司法部已宣布刑事起訴華為和孟晚舟共23項罪名，更已向加拿大發出要求引渡孟晚舟。時間上，也正好與中國談判貿易配合，美國再次演繹神級「共冶一爐」談判。無論談判能否達成協議，美國仍會咬住中國不放。蘋果公司公布首季業績，較預期佳，加上行政總裁指年內有新產品面世，市場有期待。



周三為期指結算，總結承接2018年一路下跌局面，2019年1月尚算開局不俗。下周將是農曆新年，缺乏北水下，恒指料見牛皮淡靜於26,800至28,000點。



隨着美國加息步伐放緩，恒生地產分類指數在月內由35,756點，累升逾5,700點，曾高見41,496點。新鴻基地產(00016)率先創月內新高於132.2元。恒基地產(00012)為落後之選，本欄去年11月作推介，已破其時目標價42元，現可把目標價推高於48.8元，止蝕37.4元。



滙豐控股(00005)技術走勢見不俗，滙控將於2月日公布全年業績，雖然去年第4季外國經濟存不明因素，但中港兩地業務見穩，集團息高及估值吸引，建議吸納作長線投資。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，本人及客戶持有滙控，證監會註冊編號：ACG 082)

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