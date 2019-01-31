林嘉麒：炒國策必須以快打慢

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，發改委聯同有關部門近日制訂《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大內地市場的實施方案(2019年)》，其中包括促進農村消費和汽車消費兩方面。方案公布後，兩板塊調整幅度不少，投資者是好消息出貨？還是方案不似預期呢？



農村消費方案方面，以提質升級，挖掘農村網購，引導電商企業在鄉鎮和農村建設服務網點，開展品牌及品質消費。特別是鼓勵中西部地區和「三區三州」深度貧困地區政府，與電商企業開展多種形式的合作。不過，是在有條件的地方才可針對優質特色農產品網絡銷售進行補貼。



因此，就算是升級消費，進行補貼是存在條件。個人估計，「條件」是指有補貼能力的地方政府，意即補貼由地方政府負責！與2007年的「家電下鄉」政策比較，以中央政府為主導，明顯有很大的分別。



有內地官員估計，在2019至2021年期間，預計可增加1.5億台高效節能智能家電的銷售，拉動消費約7,000億元人民幣。比較2007年的家電下鄉政策，當時實行了五年，拉動相關總消費7,200億元人民幣。今次規模相若，但只用兩年時間就達7,000億元，效果上理應更快，惟今次方案包括了「有條件」，最終有幾多個地方政府可得到補貼呢？相信需要時間去證明，估計部分家電股今次受惠程度或有限。



另一方面，汽車刺激政策，未來成效或較預期更差。今次方案提出，促進農村汽車更新換代。能符合條件的地方，可對農村居民報廢三輪汽車，購買3.5噸及以下貨車或者1.6升及以下排量乘用車給予補貼。同樣是存有條件，並且目標是取替報廢的三輪汽車，相信新消費動力向輕量型貨車為主。



早前，汽車股從低位反彈幅度不少，今次方案覆蓋範圍狹窄，可受惠的汽車生產商有限。建議投資者未來炒國策要仔細看內容，投機者更是要見好即收，避免短炒變長揸。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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