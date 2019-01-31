王昕媛：醫藥股反彈完會散過？

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，這波醫藥股的反彈，已經持續四周，龍頭企業自底部反彈接近50%，那麼到底4+7「帶量採購」的負面影響算是過去了沒有？過去兩周，筆者一直就上述問題和客戶交換意見，最後發現，大家的情緒變了，但是4+7還是4+7。



此話怎講？這輪的反彈起始於年初的悲觀情緒，其後伴隨着國家版正式文件的出台，市場解讀為釋放利淡因素，反彈達到高潮。在國家版文件中，儘管沒有大變動，但是存在政策鬆動。



在國家版政策中，首次明確了「醫保支付標準設定過渡期兩至三年」。(原文描述「如患者使用的藥品價格與中選藥品集中採購價格差異較大，可漸進調整支付標準，在兩至三年內調整到位，並制訂配套政策措施。」)這個也是和我們早前預判一致的，如果醫保支付直接對等採購中標價，那些降價80至90%品種的同類產品都將退出市場。



比如藥品瑞舒伐他汀由京新藥業中標，患者每日的花費是0.4至0.8元人民幣，而原研藥阿斯利康的則是3.5至7元人民幣，那麼如果醫保支付價格做到0.4至0.8元人民幣，也就意味着患者要自己多付90%的費用，醫保只能覆蓋10%的費用，那還有多少人會購買原研產品？或其他同類過一致性評價的產品了呢？



如果簡單粗暴的把醫保支付價格等同於中標價，是萬萬不可的，這將導致整個醫藥製造產業鏈超過超過一半的相關產品企業倒閉。未來可能的預判是，兩至三年期的過渡期後，可能還會有進一步三至五年的延期過渡或者執行的可能。



所以，僅僅單一從政策出發來看，這次的反彈其實並不是一個短期事件，我們預計，在3月前後，各地的具體集採方案將落地，屆時對於未來執行擔憂可能加劇，市場有進一步情緒宣洩的可能。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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