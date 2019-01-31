東方日報B1：啟德商業靚地流標　經濟現凶兆？

政府推出的市區靚地接連失利，繼去年10月山頂豪宅地王未達底價被政府收回後，連前臨維港的啟德舊跑道區商業地，亦出乎意料地流標，相信為逾20年來首幅收回的商用土地。市場認為，中美貿易戰拖累整體氣氛，發展商對後市並不樂觀，經濟已響起警號，估計今年地價會跌一成。



地政總署公布，啟德第4C區5號地盤商業及酒店用地，因為投標金額未達到政府所定的底價，不接納上周競投的9份標書。



市場原先預計每方呎樓面地價約1.2萬至1.55萬元，估值最高約94.9億元。



該署指出，政府目標是為市場提供穩定和持續的土地供應，以回應社會對房屋、商業及商貿用地的需求，故不會因為個別土地的招標結果而受影響，並且會在適當時候考慮重推該幅啟德商用地皮，同時亦不會就投標者的出價作出揣測。



近年政府已有5次因為標價低於底價拒絕批出土地，其餘4幅為住宅地。對上一次為接獲5份標書的山頂文輝道豪宅地，提供逾40.4萬方呎樓面，估值高逾480億元，但最終流標。



之前3次分別為2016年初的元朗凹頭地皮與2015年底的青衣細山路地皮，以及2014年3月的大埔白石角科進路地皮。



是次流標的啟德用地位處跑道區前排，佔地超過10.2萬方呎，可建總樓面逾61.2萬方呎，當中至少約18.4萬方呎須作酒店用途。早前競投財團均為本地主流發展商，包括新鴻基地產(00016)、信和置業(00083)、長實集團(01113)、嘉華國際(00173)、建灝地產及九龍倉置業地產投資等。



會德豐地產主席梁志堅表示，現時經濟環境一般，中美貿易戰又不知會持續多久，發展商出價會有調節。而集團今次也有入標競投，按照市況出價，投地要計數不是鬧着玩，9家財團入標沒理由兩、三份都沒有到價，認為政府釐定底價太高。



此外，集團有份入標該商業地皮的嘉華營業及市場策劃總經理(香港地產)温偉明認為，政府與發展商對地皮看法有落差，由於區內發展需時，所以投資回報期較長。



地產界人士認為，中美貿易戰是流標因素之一，資深投資者蔡志忠稱，中美角力雖然未導致經濟急速向下，不過已經對市場氣氛構成心理影響。他又認為，現時東九龍寫字樓空置情況依然高企，加上剛有商業地流標，預計區內樓價「升唔起」，未來3至7年只會平穩發展。



事實上，不少業內人士認為該地規訂要發展的酒店部分，直接影響地產商出價。資深測量師張翹楚指出，啟德第4C區5號地盤商用地，雖然鄰近郵輪碼頭，但區內配套欠奉，交通網絡亦未成形，項目酒店及零售部分將會好慘淡。該情況下，回本期隨時要5年以上，對發展商計價有影響，估計部分財團每方呎出價低於1萬元。

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