楊俊文：貿談成果愈大　愈利美股

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，國務院副總理正與美國官員進行貿易談判，惟貿易戰其實早已是政治事件而不是經濟事件。



早前美國總統特朗普為了興建美墨圍牆這政治秀，令美國政府停擺，民望急跌，對於極度希望連任的特朗普來說根本是玩出火，現階段為了提升民望，必需將人民視線轉移至搞好經濟，以中美貿易戰結果埋單，因此中美必定會達成某方面協議，問題只是程度和方式問題。



所謂的協議，其實只是中國又被迫向美國購買多了大豆、飛機和貨物，減了多少關稅，到時特朗普又可以誇口說，自己對美國貢獻有多大云云。中方也必然會作一定讓步，始終軍事、經濟及外交均比美國弱，算是向美方交保護費，以避過對方找更大麻煩。



更甚的是，臨在談判前宣布引渡華為副董事長孟晚舟，美國明顯是要拿更大着數，故中國要付的代價絕對不會少。對股市而言，任何協議都有利美股，至於中港股市是升是跌，則要看此等協議的不公平程度有多大。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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