金曹：2月續升機會較大

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，去年12月期指結算價25,504點，今年1月雖然有負面消息，但在人行降準及聯儲局5月前停止加息的利好消息帶動，期指在27,551點高位結算，單月升幅2,047點，可說非常強勁。



由此可見，股市始終要看始資金流向，政治噪音如美國政府破紀錄停擺、可能引致經濟增長減慢以及美國司法部宣布刑事起訴華為兩間子公司，及華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，對1月大市的影響並不大。皆因美國政府停擺或華為的官司，都是要待3月後才見到真正的壞影響出現，1月甚至2月仍是「炒住先」，趁住流動性增加，股市向上尋頂。



現時恒指市盈率(PE)只有10.57倍，只要中美貿易戰有大家可以接受的和解協議，估計先升到11至11.5倍PE才見頂回落仍是合理，即第1季恒指目標價可看28,800至30,000點。至於第一季之後，或會因為企業業績差、美匯轉強、中美貿易戰再有變化而需要回調，但那是後話。



筆者統計了2002至2018年2月份的恒指數據，有三點可以留意：



2月的升跌幅度相對細，一個標準差或68%概率，是大約800點或3.45%；2月的波幅大概可見7.12%或1,432點；長線恒指PE平均是13.9倍，只是2012至2016年明顯被壓低。



由於期指明顯在26,700至26,800點及27,100至27,200點區間加倉之後上升，而期權活躍Call在結算日部署在28,000至28,600點、活躍Put部署在26,600至27,000點。



以3.45%升幅推算，估計2月上方應可見27,551 x 1.034 = 28,487點，符合期權部署Call在28,000至28,600點的部署。如整固800點，則下方可見27,551 - 800 = 26,751點，也符合活躍Put。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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