鄧澤堂：港股假後或強勢不再

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，農曆新年假期前這個金融超級周，市場有多項重要大事件發生，包括觀望中美貿易談判，以及聯儲局議息會後聲明。加上周三港股期指結算，恒指最終返回27,600點之上。



技術走勢上，中美貿易談判時好時壞，而當中還夾雜着美國正式提出引渡孟晚舟以及起訴華為的政治事件，不明變數相當多。港股還能保持強勢，主要因為市場憧憬美國加息周期完結，有利地產股。同時減慢加息亦令美元轉弱，使人民幣有機會轉強，利好內房股及中資金融股，繼而支持港股表現。



然而，當市場消化加息放慢的預期後，很快便會重新聚焦於中美貿易戰、英國脫歐之上。加上農曆新年假前，大額買盤減少，故後市再向上的幅度未必會太大，27,800點阻力應會較明顯。不建議高追指數，更要提防農曆新年長假過後，港股有重新回到26,800點之下水平的可能性。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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