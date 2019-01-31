莫開偉：中證監新主席任重道遠

中國知名財經評論家莫開偉在東方產經「專家點評」專欄表示，上周六中證監迎來新主席，易會滿被任命為第九任中證監主席。近年來中證監主席更換頻繁，箇中原因毋須過多評議，但有一點需要認清，就是中國資本市場的改革遠未到位，理順資本市場各種關係任重道遠。



平心而論，從肖鋼至劉士余，都做了大量工作，對中國資本市場建設都起到了一定的推動作用。比如資本市場基礎制度建設在加快推進，整治資本市場亂象有了新進展等。但結果都不盡如人意，投資者的信心也連連受挫。



有人不禁會問，為何中證監主席如此努力搞好中國資本市場，卻難遂人願？問題到底出在哪兒？很明顯，中國資本市場的問題是環境生態的優化問題，這需要「法則」，而不是「人治」，再強的中證監主席也不可能解決所面臨的所有問題。儘管如此，我還是對新任的易主席充滿期待。



資本市場建設，制度為先。中證監下一步應該加大資本市場制度建設的力度，推進各項基礎制度建設，盡快將修訂的《證券法》推出並實施，同時加快修訂上市公司重大資產重組、上市公司股份回購、上市公司信息披露等法規；尤其應該建立正常的、優勝劣汰的資本市場退出機制，優化資本市場「法治」生態，讓資本市場在完善的制度框架下健康運行。



當下資本市場亂象頻現，不在於沒有整治，而在於整治的力度不夠，既存在制度的漏洞，也存在「心慈手軟」的現象。筆者希望，中證監接下來應在架構好制度的基礎上，對人為操縱市場、重大違規違法、老鼠倉等行為展開嚴厲攻勢，增強監管的震懾力和威懾力，使意欲上市和已上市企業都能堅守「法治與道德」底線。



不僅如此，還要嚴把上市准入關。過多的企業通過IPO上市雖然為投資者帶來一點兒打新利好，但更多的是帶來資本市場資金量稀釋，導致股市估值下降。對此，中證監應嚴把IPO准入關，保持上市公司數量總體平穩；加大垃圾公司出清力度，為優質企業騰挪出上市空間，使上市企業增長幅度與客觀經濟發展、投資者的投資能力相適應，防止資本市場「失血」現象發生。



更重要的是，建立有效的投資者保護機制，為重塑資本市場生態奠定紮實基礎。下一步，中證監應把保護中小投資者權益放在重要位置，完善保護投資者權益的法規制度，建立起保護中小投資者權益的專門保護機構，依法專門受理各類上市公司侵權民事賠償案件，為中小證券投資者維權；建立專項罰沒金帳戶，對因上市公司退出資本市場或重大違法被強制退市等而遭受損失的投資者進行賠償，消除上市公司各種僥倖行為，解決投資者後顧之憂。

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