彭偉新：中海受惠樓市小陽春

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，臨近農曆新年，整體市場轉為較淡靜，方向亦不太明顯，特別是恒指已由之前低位24,540點反彈了超過3,000點，已升近由去年高位33,484點開始形成的跌浪總跌幅38.2%反彈阻力27,956點。近日恒指最高曾升上27,790點，相信在短期內未必能再有突破動力。預期恒指在農曆新年假期前會維持在10天線之上徘徊，後市仍然要視乎中美貿易會談的成果。



本地地產市道再度活躍，除了一手市場成交量增加外，整體價格已開始趨向穩定，而二手市場亦在買家重新入市下，成交量亦見近月的新高。市場相信在美國加息步伐減慢下，整個小陽春局面有機會延續，尤其是今年有不少的大型新盤會陸續推出。



本地地產股中，中國海外(00688)估值仍屬於合理水平，而且集團去年推出的項目將於今年陸續入帳，有助整體盈利維持增長。其股價於去年1月升上31元水平後，便開始反覆回落，低見22.35元才作出反彈。



近日股價由10月低位反覆回升，已收復了所有的移動平均線，更升破整個跌浪總跌幅的61.8%反彈阻力。投資者可在28.8元水平買入，預期有機會逐步升返前跌浪的起步位31元，穿28元先行止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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