溫灼培：鐵礦石價看俏利澳元

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，上周五巴西發生礦場水壩倒塌意外，導致多人傷亡。據了解，這是一個屬於全球最大鐵礦公司淡水河谷(VALE)位於當地的一個鐵礦場。



該礦場雖然只佔整體淡水河谷的鐵礦石產量約1.5%，但鑑於這已是該公司四年內於當地第二宗大型礦場災難，市場擔心事件可能會導致巴西政府日後加強對該公司當地所有礦場的環境及安全評估。



也就是說，日後巴西的鐵礦石生產成本難免要上漲，這對澳洲而言是絕大的利好消息。澳洲鐵礦石約佔兩成出口，巴西是其主要的競爭對手，假如巴西鐵礦石生產成本上漲，即澳洲出售的鐵礦石也可提升價格。或許，這可視為長遠利好澳元的因素。



不過，現階段左右澳元，重點還需要看中美貿易形勢，以及聯儲局的貨幣政策取向。當中國經濟強，才有能力需求更多澳洲鐵礦石，至於若美國加息周期見頂，對澳元同屬利好因素。技術上，澳元料暫於0.70至0.73上落。

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