陳正犖：英鎊短線或先行整固

花旗銀行服務財富管理業務高級投資策略師陳正犖在東方產經「專家點評」專欄表示，英國國會剛就脫歐協議多個修正案進行投票，當中國會以321對298票，否決工黨議員顧綺慧的修訂案。該修訂案內容為，若國會未能通過脫歐方案，將要求政府延期脫歐日期。結果，市場憂慮英國出現無協議脫歐的風險回升，拖累英鎊兌美元由1.32挫至1.3060水平。



今次國會未能通過庫珀修訂案，延續了無協議脫歐的風險，亦再次成為法律上的預設選項。此外，若歐盟拒絕和英國就北愛爾蘭擔保方案進行蹉商，和政府聯手的國會力量或快速瓦解，相關不明朗因素或限制短期英鎊表現。



雖然今次國會表決結果令市場憂慮無協議脫歐的風險回升，但要留意，國會今次否決延遲脫歐期限的選擇，或增加了首相文翠珊與歐盟談判時的議價能力，因文翠珊或可在談判過程再次強調硬脫歐所帶來的經濟影響。同時保守黨今次投票所顯示出的團結，亦顯著降低了提早大選的風險，變相減低工黨黨魁郝爾彬上任的機會率。



另一方面，我們相信，把《里斯本條約》第50條延期發生的機會仍然較高。所以英鎊經過短期整固之後，中長線有機會重現升勢。未來六至十二個月，英鎊或升至1.34水平。技術上，英鎊兌美元的相對強弱指數已到達超買水平，上升空間或受限於1.3181至1.3298，短期或先行於1.2898至1.3298整固。

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