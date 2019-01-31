艾雲：摺Mon手機似噱頭居多

財經分析家艾雲於東方產經專欄「iTalk」表示，智能手機去年增長放緩，業界也得想辦法推動市場，搞搞新意思。今年的新型號未正式發表，手機廠商便已劇透了摺疊屏幕，似乎將是旗艦手機的新賣點。然而，其實摺Mon手機是噱頭多於實用。



多間手機廠已急不及待向市場發放「內幕消息」，透露摺疊屏幕技術，南韓的有LG和三星，中國則有華為、小米，以至聯想旗下的摩托羅拉。在月初的國際消費電子產品展(CES)上，柔宇科技發表FlexPai摺疊手機，採用自家柔性屏幕，摺起為4.3吋的大屏幕手機，打開就是7.8吋的平板電腦。



三星就在去年底的開發人員大會SDC上來個「one more thing」，拿出Galaxy F亮相。此機用上OLED屏幕，還是真正摺合的手機。現時大部分摺疊手機用LCD技術，摺起時不能完全貼合，OLED屏幕就能做到。



小米亦不甘後人，總裁林斌在微博上載短片，把弄一款工程機。這款機用上了雙摺疊，左右邊兩摺起。



單看產品本身，用戶或會嘩一聲，再看價格，更嘩兩聲。現時只有FlexPai正式發表，定價8,999元人民幣起，足以叫人驚訝。其餘機款日後推出市場，應該不會便宜，甚至叫價可能更高。



摺屏手機強調一部電話、兩個屏幕，既是手機又是平板。但精明的消費者這時候就會計數，買一部中階智能手機和一部平板電腦，價格應該差不多。再者，暫時未見有摺疊手機的殺手級應用，叫人非買它不可。亦有可能如四年前推出的曲面屏幕手機一樣，僅是噱頭而已。這便意味着，摺屏手機大多只會吸引品牌忠實粉絲和科技達人購買。



再看市場數字，台灣市場研究公司集邦科技(TrendForce)預計，今年摺Mon手機出貨量只會佔整體智能手機市場的0.1%，大約100萬部。換言之，今年的摺屏技術為品牌造勢居多，對整體手機銷量和銷售並沒太大幫助。



艾雲

在財經界打滾多年後，毅然投身資訊科技行業，成為i世代。

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