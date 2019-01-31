施羅德：波動市買亞洲企債收息

施羅德投資評論員James Molony在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易摩擦及中國經濟增長放緩等不利因素，導致金融資產價格普遍下跌。亞洲市場受壓，區內股市已跌至接近熊市區間，而區內許多貨幣連續遭遇重挫。



亞洲美元計值企業債券市場亦受打擊，卻為該市場帶來數年來最吸引的入市機會。相對於其他市場而言，特別是鑑於該地區的整體信貸質素較好(國家及公司層面上)，美元計值債券孳息率已跌至具吸引力的水平。



近年來，亞洲的極低息環境通常會促使投資者承擔更多風險以獲取收息。然而，亞洲美元計值企業債券有望為投資者帶來獲取良好收益而不需承擔過度風險的機會。此外，亞洲普遍具備利好的經濟基本因素。雖然市場主要關注中國經濟增長持續放緩，但整體上，亞洲區仍是全球最高速增長的地區之一，而且大部分國家擁有穩健的公共財政狀況。



單從估值角度來看，亞洲投資級別企業債券的息差較美國投資級別或歐元投資級別債券優勝。截至2018年12月底止，亞洲投資級別債券指數的息差(兩個存續期類似的不同債券或債券市場之間的孳息率差距)為183點子，存續期為4.8年。相比下，美國投資級別債券市場的息差為159點子，存續期為6.9年。



存續期反映債券對利率或孳息率變動的敏感度。存續期水平實際上是孳息率每上升或下跌1%所造成的債券價格百分比變動，而債券價格與孳息率走勢呈反比關係。整體而言，投資者可從新興市場投資級別企業債券獲得更高收益，但亦需要承擔更高的利率風險。



新興市場企業債券的平均評級低於亞洲企業債券，評級較低表示整體基本因素的質素較低，以及意味違約風險較高。



這些價格差異，在高收益債券市場中亦非常顯著。亞洲高收益債券孳息率高於10厘(以美元計)，息差為759點子，而美元高收益債券(擁有相同的信貸評級)的孳息率為7.9厘，息差為533點子。按同樣標準計，亞洲高收益債券的估值亦較新興市場高收益債券(孳息率為8.1厘、息差為546點子及存續期為2.1年)更具吸引力，而兩者擁有類似的綜合信貸評級。



雖然受到中美貿易摩擦等不利因素影響，亞洲投資級別企業債券的基本因素持續改善，槓桿水平亦勝美國及歐元企業債券，這應有助於亞洲高級別債券市場抵禦未來的意外衝擊以及宏觀經濟環境的波動。

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