歐股收市個別發展　Lonza急跌逾7%

歐股收市個別發展。英國富時100指數收報6,941點，升107點或1.58%；法國CAC指數收報4,974點，升46點或0.95%；德國DAX指數收報11,181點，跌37點或0.33%。



個股方面，瑞士藥企Lonza Group宣布行政總裁Richard Ridinger將於3月辭職，消息拖累公司股價急跌7.34%。



法國IT服務商Atos股價急升6.64%。公司宣布特別分派旗下法國上市附屬Worldline SA的23.4%股權予股東。Worldline SA則跌4.42%。

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