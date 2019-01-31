聯儲局維持美息不變　符合市場預期

美國聯儲局於本港時間周四(31日)凌晨宣布，聯邦基金利率一如市場預期，維持介乎2.25厘至2.5厘，但當局修訂政策前瞻指引，刪除了「進一步」加息的措辭，改為承諾對加息要有耐性，又指準備在必要時調整資產負債表正常化的進程。



美股保持強勢，道指最新報24,957點，升377點；標指最新報2,674點，升34點。



聯儲局一連兩日會議後發表聲明，美國經濟繼續以強勁速度增長，就業市場持續增強，職位增長強勁，失業率維持低企，而家庭開支繼續強勁增長，但商業固定投資從之前高速增長放緩下來。通脹方面，聯儲局指整體通脹，以及扣除食品及能源的通脹維持接近2%，長期通脹預期指標變化不大。



投票取向方面，公開市場委員會(FOMC)成員一致通過維持利率不變。



從今年起，聯儲局每次議息後均設記者會，主席鮑威爾將為今次議息決定進一步解畫。

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